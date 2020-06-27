美國疫情近期加速惡化，不僅創下單日新增4萬確診數的新高，南部多州單日確診也都創下紀錄，讓白宮不得不讓「神隱」近兩個月的白宮防疫小組再次舉行記者會說明當前疫情。不過，美國副總統彭斯仍在白宮疫情簡報記者會上表示，「全美50州境內正在安全且負責任地重啟」，然而此一說法卻遭CNN打臉，表示全美已有32州單日新確診呈上升趨勢，彭斯此言根本是在「畫大餅」。

美國疫情近期加速惡化，但副總統彭斯仍在白宮疫情簡報記者會上表示，「全美50州境內正在安全且負責任地重啟」，遭媒體痛批。

據CNN報導指出，彭斯表示美國明顯地正在向前邁進，「當美國再次重啟時，我們會看到令人鼓舞的好消息」。他也提到全美重啟經濟後，部分地區就業正在回溫，特別是曾為疫情熱點的紐約大都會區與新奧爾良等地進展極大。不過當他發表此言時，根據約翰霍普金斯大學的全球疫情地圖顯示，全美過去一周已有32個州新增確診病例上升。

彭斯表示，防疫小組正關注近幾周以來疫情加速的16個州，但他也重申了川普「越多檢測、越多確診」的立場，表示「某種程度而言，新確診的總量正反映了我們擴大檢測的取得巨大的成功」。

對於彭斯認為疫情仍樂觀的看法，CNN認為他根本在「畫大餅」，甚至宣稱「美國已平穩了疫情曲線」，但全美不僅在25日單日新確診創新高，而所謂的疫情曲線平反，實際上是4月、5月時曲線下降，但至6月又急遽上升，而先前由川普一再讚揚是重啟經濟的模範德州，也被迫宣布延後重啟計畫。

CNN指出，雖然彭斯強調美國當前每日因疫情死亡率已比先前疫情高峰期低，但實際上每天仍有5百位美國人民死於疫情，失業率仍高達13.3%，由此可見，美國仍處在疫情難關內。

(中時電子報)