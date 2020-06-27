當NBA發現進行全面新冠病毒檢測後，只有16名球員感染新冠，這個數字低於NBA總裁席爾佛的先前預估，讓他如釋重負，「我們別無選擇，只能跟病毒共存，沒有一個方案保證絕對安全！」他更強調除非出現大規模群聚感染，否則復賽不會喊卡。

「我們不可能永無休止停賽下去，我們必須適應和改變，我更相信我們所打造的隔離環境(廣闊世界體育綜合園區)，會比外面更加安全，」席爾佛接受視訊訪問時表示，「但我認為就算成功復賽，我們也絕對不可能恢復到原本的生活方式。」

「我們為何堅持復賽的主因，是在當前這個社會，體育賽事相當重要，在人們最需要團結的時刻，復賽必定可以帶來一定的作用，」席爾佛說，「我在看過幾項數據之後的結論是，我們怎樣也跑不過這個病毒，未來很長時間都要跟它共存。」

不過席爾佛坦承，面對佛羅里達州每日增加的病例數字，讓他相當擔憂，「可是不僅佛州病例數上升，而是全美都在增加，至少在今天，全美50州當中29州病例都在增加，所以我們設計的復賽園區，本質上就是把我們跟周圍社區隔絕。」

(中時 )