釣魚台爭議，近日急速升溫；前民進黨立委林濁水今認為，用同樣的主張處理釣魚台議題，居然馬英九大獲好評，蔡大被嫌棄，對比這樣鮮明，真是令人扼腕到說不出話來；原因之一是，既然採取了馬的主張，何不大方地明白講，那豈不是可以用馬堵住江啟臣之口？可惜民進黨高層統統不願。

他認為，蔡總統站在馬總統不錯的基礎上，擁有遠勝於馬總統的社會支持，處理遠比馬總統的實質難題空虛的阿Q假議題，居然處理到人心大失，真是扼腕到令人說不出話。過去如太平島、陳同佳案等都已經說明，蔡總統危機處理能力再不強化實在不行了，本來重用顧立雄當國安會議秘書長，令人大有擺脫舊習性的期待，但是現在看來，期待並沒有成真。真是令人太憂心了。

此外，林濁水稱這次各方保釣動作，是一場「保釣阿Q戰」；他還說，今天國民黨完全改變了馬英九2013年和日本簽署漁業協議時的立場，從拒絕中國介入，轉到到對中國的介入悶不吭聲地默默歡迎；從和老統派分流到和老統派合流；從擱置爭議到擴大爭議，從不登島到非強行登島不可。

他說，更沒想到的是，當年馬總統提出東海和平倡議主張主權在我立場不變，擱置爭議，共同開發，追求和平，成功地壓下了左統保釣人士冒進統派主張，並成功地勸阻了台灣漁船進登釣魚台和進入釣魚台12海里海域，也獲得了宜蘭漁民壓倒性的支持並成功地簽下台日漁業協議；但是今天蔡總統幾乎完全照抄馬總統的東海和平倡議，卻不止遇到國民黨的頑固抵制，更嚴重的是還造成了她支持度的流失。

他說，22日國民黨公布了一份民調，民眾認為政府應該要強硬回應日本對釣魚台的高達有69.8％，更有50％的民眾認為英文說要維護中華民國主權，只是口頭上說說，沒有具體的行動，不贊成這說法的民眾只有38％。50％比38％，落差巨大，可見釣魚台爭議發展下來，總統受傷蠻大，勝負明顯。

林指出，同樣是處理台日間的釣魚台難題，2013馬總統正處在聲望落到10％的悲慘境地；相對的，2020蔡總統正因政府抗疫成就傑出，聲望直逾70％的高峰，條件好到不可思議，但是不幸的是用同樣的主張處理釣魚台議題，居然馬大獲好評，蔡大被嫌棄，對比這樣鮮明，真是令人扼腕到說不出話來。

他認為至少有幾個關鍵性的原因；馬總統在2012年9月25日，台日釣魚台衝突升到最高點時，適時向北京嗆聲要北京不要介入。但是蔡總統對北京溫和得多了，態度不像當年的馬總統一様強硬，結果就是批藍不批評中國的效果軟弱無力。

他說，既然連石垣市長都承認改名只是小小4萬多人口地方政府的「阿Q性挑釁」，蔡國安團隊何必像紅、藍兩隊一様大張旗鼓「嚴重」的外交抗議？自己都承認改名非常嚴重了，不登釣魚台何以自圓其說？

他說，蔡總統不明白地說明登島護漁沒有必要，反而在被記者問到時，只是神秘地微笑，或者對於林姿妙的邀請表示「我們謝謝」，令民眾沒有一個明確的方向？被一再追問後，居然強調「行政院已經下令海巡署加強護漁」這前不著村後不沾店的一句看似清楚，實際糢糊，會不讓社會誤解總統果然自己知錯了，終於向國民黨讓步了？這會不會讓國民黨大受鼓舞而進一步追逼？

(中時 )