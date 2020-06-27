台股本周高檔震盪及周K線連兩紅，但新冠疫情嚴峻，包含蘋果二度關閉美國門市、全球新冠染疫總人數即將突破千萬人、自台灣返回日本女大學生檢測弱陽性等，而IMF及OECD等下修全球經濟展望，台股端午節後影響變數仍多，29日摩台期結算、30日季底作帳等，行情以守穩11,500點高檔震盪居多。

康和證券投資總監廖繼弘表示，全球新冠確診已超過960萬人，近期就會突破千萬人大關，而美國及北京出現第二波疫情，影響經濟復甦腳步，國際股市強勁反彈後遇壓，美股四大指數創高點後拉回，陷入高檔震盪；而全球主要央行大幅寬鬆資金，政府採積極財政政策刺激經濟，美中貿易戰仍是影響變數，台股資金行情效應，內資先帶動行情，台幣升值吸引外資回流，外資6月轉買超助漲，但外資6月下旬買超力道減緩，台積電、大立光相對偏弱，影響大盤上攻萬二關卡。

大展投顧總經理賴建承指出，台股端午節前盤勢緩步震盪上揚，但指數走高即見賣壓，歐美近期公布PMI數據雖不錯，但全球新冠疫情仍未平息，美國、亞洲國家都有傳出二波疫情，將影響金融市場動盪，由於29、30日接連是摩台期結算與季底作帳，台股短線仍要先克服前高11,771點，更上方壓力則是1月30日新春高檔11,933點，看好蘋果概念、線上遊戲、面板、半導體晶圓代工及封測等，指數只要拉回跌破月線就要減碼。

廖繼弘指出，技術面大盤9周KD值高檔鈍化，季線加速上揚助漲，中期反彈力道強化；但指數和季線正乖離率大，隨美股拉回整理，為技術性常態，年線轉緩升助漲，9月KD值已略交叉向上，中長期轉強及轉多。研判節後盤勢為高檔震盪格局，中小型股表現將優於大型股，資金行情延續力觀察台幣匯率變化及外資多空態度等，隨第二波疫情再起，留意新冠病毒疫情受惠股（如生技醫療的檢測及疫苖相關概念股）。

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(中時電子報)