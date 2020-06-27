來台日本女學生返國後出現後無症狀確診，再度引發台灣是否該「普篩」、「台灣普篩率是否比他國低很窩」的討論，台北市長柯文哲妻子陳佩琪今天也臉書上為文，針對流行疫情指揮中心提出的「不普篩理由」表達不以為然。她直言指揮中心都不談普篩的好處，只說普篩的壞，讓外界不知普篩有助於黑數病例。雖然陳佩琪稍後就將該篇文章刪除，並強調從此不再談疫情，但柯文哲今天到高雄帝廟參拜時被問及此事，用自嘲語氣回應「你看，我就要要常常帶她出來，不帶出來就有事」！而原本在普篩議題上「順時中」的柯P，今天態度似乎也稍稍轉變，強調普篩有科學基礎，什麼時候該做，什麼時候不該做，要看需要，那是很複雜的科學題目，他很難簡答。

針對日籍女學生確診事件，陳佩琪昨天在臉書抒發見解，針對對流行疫情指揮中心不普篩的理由，表達不以為然，認為指揮中心只說普篩的壞，未說普篩的好處，只是一直強調台灣很安全，指揮官陳時中更是到處趴趴走宣傳觀光，導致民眾戒心降低，其實不普篩與普篩後，一小部分是偽陰性的結果是一致的，但民眾是否曾想過，普篩有可能抓出陽性確診病例這件事嗎？陳佩琪還在文中表示「我聽了（指反對普篩的理由）實在憋很久」、「趁先生不在台北時把它寫出來」，「台灣這麼多聰明的醫生，難道沒人質疑指揮官提出的理由嗎」？

陳佩琪的貼文是在昨日下午5時40分許發出，之後立即引發網友大舉圍剿，不到1小時，她又把其中大部分談普篩的1000多字內文刪掉。並在最後增加了一段文字表示，小兒科醫生懂臨床照顧病人，但的確沒公衛專業知識，謝謝大家指正，往後不會再對醫療或疫情做任何發言。

由於柯文哲連假期間前往南部訪問，今天他陪著民眾黨提名的高雄市長補選候選人吳益正前往高雄武廟上香時，被媒體問到陳佩琪又「逆時中」被網友圍剿，柯文哲顯得有點尷尬，先是回答「沒看到」，接著又向同行的高雄市長補選參選人吳益政表示，「你看，我就要常常帶她出來，不帶出來就有事，沒有帶出來，她就...」。媒體則追問柯文哲對於普篩問題的看法是否會因此有所改變，柯文哲則回應，普篩有科學的基礎，什麼時候該做，什麼時候不該做，要看需要，很複雜的科學題目，很難簡答，柯文哲原本還想要進一步說明，但之後就他被幕僚人員技術性轉移話題，未繼續對該議題發表意見。

雖然陳佩琪刪文的同時坦言「非公衛專業」，但公衛領域出身的前藍委陳宜民近日也主張應該有步驟目標的進行普篩，不該把普篩「污名化」。他並批評很多污名化普篩的人，其實都非公衛、傳染病防治專業，甚至還有人還自創諸如「精準防疫」等公衛教科書上從沒出現過的新名詞企圖誤導輿論。他也因此建議疫情指揮中心應該儘速徵詢更多公衛、傳染病領域的專家，才不會使防疫出現破口。

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(中時電子報)