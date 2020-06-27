總統府重新開放參觀 AR與小英互動最受歡迎。曾薏蘋攝

總統府今天重新開放民眾參觀，也是連續假期第三天，總統府秘書長蘇嘉全一早在敞廳「歡迎光臨」，並與參觀民眾合影；展場這次新增的實境（AR）技術，可和蔡英文總統虛擬互動為最大賣點，吸引最多人體驗。

今天是總統府疫情後重新對外開放民眾參觀，一樓常設展也佈置新面貌迎接蔡英文總統及副總統賴清德的時代，3D的蔡賴大照片栩栩如生，不少民眾也以此為背景，和正副總統合影。

上午9時，蘇嘉全與總統府第三局局長李南陽在總統府二樓敞廳歡迎民眾，許多參觀民眾也相爭跟總統府的大管家蘇嘉全合照，但為了不影響民眾參觀，媒體詢問蘇嘉全對於監委提名人賴振昌住家違建等問題，一律沒有回應。

總統府這次策展主題「世界的台灣，人民的總統府」，融合了「世界」與「台灣」的意象，也是過去4年主題「我們的時代，人民的總統府」的延伸。

總統府開放民眾參觀區域從總統府一至三樓，包括敞廳、大禮堂、常設展「府－建構」、「府－日常」、「府－聲音」、「府－遇見」、「府－時代」、「府－想像」、「府－印象」及「府－我在」、「建築百年攝影特展」、郵局、紀念品中心及南北苑庭園。

民眾可先在活動櫃台參加「中華民國總統府」官方LINE帳號的好友募集活動，民眾只要出示手機加入「中華民國總統府」好友畫面，馬上可以獲得紀念小物，數量有限，送完為止。

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(中時 )