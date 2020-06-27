政府將推出振興三倍券振興經濟，7月1日起開放預購實體券及綁定信用卡、行動支付、電子票證等數位券。行政院為方便民眾清楚三倍券預購及領取流程，規畫6月29日由行政院政務委員唐鳳、經濟部長王美花等人舉行記者會，說明三倍券施行細節。因應實體券預購領取人潮，行政院長蘇貞昌已指示中華郵政做好動線規畫，並宣導多利用郵局發行的金融卡進行數位綁定，避免民眾大排長龍。

行政院規劃的振興三倍券將於7月1日起開放預購，花1000元可領3000元三倍券，民眾可選擇綁定信用卡、電子支付、電子票證的數位券外，也可以到郵局或超商預購實體券，7月15日開放領取三倍券。

三倍券適用範圍原則上排除電商，且不可用於繳交罰金罰鍰、健保費、水電費、股票投資等項目。領取資格對象，具中華民國國籍的國民身分、取得居留許可的外籍或陸籍配偶；中低收入戶等弱勢可直接領取，不須先花1000元換取三倍券。

政院規畫，6月29日由唐鳳、王美花等人舉行記者會，完整說明實體券預約領取方式、數位券綁定方式、防衛措施以及如何透過三倍券網站預約及綁定三倍券。

行政院發言人丁怡銘表示，日前推出的三倍券網站預計7月1日開通預購及數位綁定三倍券功能。因應實體券人預購領取人潮，蘇貞昌日前已請中華郵政做好準備，注意預購及領取動線，並宣導多加利用局發行的金融卡進行數位綁定。

行政院預估，三倍券以電子綁定應會多於領取實體券，加上從預購到正式上路有15天緩衝時間，可以分散分流，不會出現郵局、超商塞爆人潮的情況。

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(中時 )