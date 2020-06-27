昨（26）日5歲女童與父母至汐止遠雄廣場逛街，搭乘電扶梯時，疑似鞋子捲入手扶梯，右腳食指與無名指遭手扶梯夾斷，新北市長侯友宜今表示，對此非常難過與痛心，第一個時間立即派員去處理並了解原因，疑似因穿著布希鞋，在手扶梯的夾縫中被夾傷，真正的因素還在鑑定釐清。

侯友宜表示，事發後就對新北市的大賣場、公共出入的手扶梯全盤再做一次檢視，希望在使用的過程當中提醒民眾要安全外，更重要電梯的保養一定要符合規定，市府一定把公共安全擺在第一位。

(中時 )