汐止女童電梯夾斷腳指 侯友宜：全盤檢視手扶梯 12:352020/06/27 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今表示已全盤檢視公用手扶梯。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 昨（26）日5歲女童與父母至汐止遠雄廣場逛街，搭乘電扶梯時，疑似鞋子捲入手扶梯，右腳食指與無名指遭手扶梯夾斷，新北市長侯友宜今表示，對此非常難過與痛心，第一個時間立即派員去處理並了解原因，疑似因穿著布希鞋，在手扶梯的夾縫中被夾傷，真正的因素還在鑑定釐清。 侯友宜表示，事發後就對新北市的大賣場、公共出入的手扶梯全盤再做一次檢視，希望在使用的過程當中提醒民眾要安全外，更重要電梯的保養一定要符合規定，市府一定把公共安全擺在第一位。 (中時 ) #手扶梯 #侯友宜 #公共 #第一 #安全 也許您會感興趣 社會熱門新聞 又見名車自動駕駛睡著 2年前實習國道員警慘死似重現 - 社會 慘！男花738萬買藍寶堅尼 「交車20分鐘」就撞爛 - 社會 金門831重現萬華 外籍女不脫衣「直接進入」3分鐘解決1男客 - 社會 癡男天天「射」在咖啡內讓她喝 她得知後崩潰了 - 社會 女捷運外遭扒光衣服裸上身 還被120KG壯男壓制毆打 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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