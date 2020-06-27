受到高太平洋高壓及西南風沉降影響，27日10縣市將出現36度高溫。(圖擷自氣象局)

端午連假第3天全台依然熱爆！受到高太平洋高壓及西南風沉降影響，今(27)日有10縣市將出現36度高溫，民眾出遊須留意危險等級的紫外線。氣象局代理局長鄭明典示警，今午後對流機率高，氣象專家吳德榮也指出，海陸風環流轉換與西南的交互作用，中南部仍有局部陣雨，且午後對流旺盛，將出現較大雨勢。

氣象局表示，受到高太平洋高壓及西南風沉降影響，今(27)日中午前後台北市、新北市、南投縣、雲林縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續36度高溫的機率。花蓮縣縱谷、基隆市、新竹縣、彰化縣、台南市、高雄市、宜蘭縣近山區或河谷則為黃色燈號。

氣象局代理局長鄭明典在臉書上提醒，今天是風弱、雲少、高溫的天氣，午後對流機率還是高，但條件比昨日低一些些，室外活動要留意氣象局發布的即時天氣訊息。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中指出，最新模式模擬顯示，今日各地上午晴時多雲；午後對流旺盛，有局部陣雨或雷雨，並有較大雨勢，應注意氣象局的特報！明(28)日至下周二，清晨上午因「海陸風」環流的轉換，與西南風的交互作用，中南部仍有局部陣雨；午後對流旺盛，有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢的機率，仍需注意！

(中時電子報)