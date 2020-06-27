製片余峰銘（右）覺得梁佑南渾身是戲，兩人對拍這部電影有共識。（余峰銘提供）

2017年年度話題神片《台北物語》5月滿上映3周年，自電影橫空出世後，每年都有眾多影迷自掏腰包包場看重映，今年因新冠肺炎疫情影響，重映場延後至6月21日舉行，現場來了200多位觀眾，映後電影製片余峰銘更丟出終極彩蛋，宣布繼今年春節檔上映的《台北物語2－獲利者》，第3集也即將開拍。

余峰銘透露，第3集卡司尚未拍板定案，但已有一些新血來談合作，其中1位竟是8點檔資深花旦梁佑南，她昨說：「如果是神片，我就更想參與，可以練習其他角色的表演方式、給8點檔以外的族群看到，若劇情很瞎很爛，我也可以用我的這一套讓角色變突出。」更不在乎扮演好人壞人，要有戲能發揮最重要；另余峰銘也提到藝人康康，稱對方在第2集就有意參與音樂製作，但當時早已定好其他人選，這回新作康康應有不少發揮空間。

因《台北物語》已成為IP，除了新血之外余峰銘還是希望能有原班人馬回歸加持，也在演員Line群組搖旗號招，大家也都願意挺他，其中《台北物語》系列御用演員「Tony哥」邱志宇的經紀人表示，雖邱志宇去年入圍金馬獎，但短片跟電視電影都想挑戰，並不會排斥任何的演出機會。

《台北物語》當年熱賣近500萬票房，今年《台北物語2－獲利者》雖搶進春節檔卻失利，因疫情影響票房不及前作，開出多少成績至今仍是謎，但余峰銘仍相當有自信，「我本來就一直有規劃續集，消息釋出後，有服裝、廠商投資、劇組好朋友進來，這次會更完整，劇情探討男人的話題、男人的五四三，目前正在籌備中。」

(中時 )