《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（12）日的國際新聞重點。

【1】 川普森七七！歐盟最新開放名單曝光 仍有陸無台美

歐盟即將宣布7月1日後重啟邊境的開放名單，但如同先前外媒所透露，美國、俄羅斯以及台灣仍不在名單上，但如大陸等感染率較低的國家榜上有名。外媒認為，若歐盟允許陸入境卻排除美國，可謂直接打臉美國總統川普，但也恐怕增加激怒他的風險。

【2】 史上首次！美眾院通過華府成美國第51州法案

美國首都華盛頓特區多年來希望爭取成為美國第51州，美國聯邦眾議院26日通過「承認華盛頓特區法案」，這也是美國歷史上首次國會其中一院通過華府升格法案。該法案准許華府成為第51州，並增加2名參議員及1名具投票權眾議員。

【3】 新冠肺炎若爆第2波疫情！WHO官員：全球恐釀數百萬死

新冠肺炎全球大流行，世界衛生組織（WHO）預估全球確診人數下周將破1000萬人。WHO官員26日示警，波疫情的進展，大致如同世衛官員先前預測。然新冠肺炎疫情爆發第2波感染潮，全球可能會有數以百萬計的人喪命

【4】 美通過「香港自治法案」港府回應：停止干預香港內部事務

美國參議院25日一致通過「香港自治法案」，為繼「香港人權與民主法案」後，美國國會再立法鋪路制裁大陸和香港，法案如能生效，要透過凍結資產、拒發簽證等措施，以回應北京推行港版國安法立法。香港特區政府在26日晚間發表聲明相當直白的表示，「強烈反對！」

【5】 日防衛大臣河野說北韓怪怪的 再掀金正恩死亡傳聞

日本防衛大臣河野太郎說，東京認為，北韓敵意與日俱增，可能是平壤要轉移各方對最高領導人金正恩健康不佳，還有新冠肺炎疫情蔓延的注意力。隨著河野表明，日方對金正恩的健康狀況存疑後，有關他死亡的傳聞再度浮現。

(中時電子報)