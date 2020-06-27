英國的金融單位自2014年起就開始研究加密貨幣，並提出金融監理沙盒的概念，並非完全拒絕新興金融模式，而英國金融行為監理總署（FCA，The Financial Conduct Authority）近日也公開向加密貨幣相關公司在6月30日以前向監管單位提交申請，並要求提供公司如何針對洗錢進行防治、營業目標以及風險評估等。

英國金融行為監理總署（FCA）指出，會要求加密貨幣公司在月底前提交申請，主因是讓監管單位有充裕的時間進行審查，以便讓加密貨幣公司在2021年1月10日以前完成註冊，而未完成註冊的公司在時限後都必須停止營運。

而在2019年初時，英國金融行為監理總署（FCA）就將加密資產大致分為3類「Exchange Token」、「Security Token」、「Utility Token」，其中比特幣、以太幣、萊特幣等大宗加密貨幣都被歸為「Exchange Token」，雖然不受FCA監管，但流向仍須符合反洗錢以及反資助恐怖組織的規範。

(中時電子報)