文化部影視及流行音樂產業局今（27）日發布新聞稿表示，由於新冠肺炎疫情影響，今年原訂於6月27日舉辦的第31屆流行音樂金曲獎頒獎典禮確定延至10月3日（六）晚間7時於臺北流行音樂中心舉行。金曲獎第一波宣傳也於今日正式啟動！

文化部影視局表示，經過協同金曲獎執行團隊的專業討論，並評估國內現行場地的可用檔期，今年的金曲獎頒獎典禮將移師至即將正式啟用的臺北流行音樂中心表演廳舉行，期在全新的流行音樂專屬場地，提供最精彩的典禮內容。

此外，金曲獎也於今日正式在FB、IG等社群媒體官方帳號發布貼文，標題為「金曲獎遲到了，但不會缺席！」。首波宣傳由頑童MJ116瘦子擔任「金曲特派員」，要告訴大家今年延期辦理的金曲獎雖然遲到了，但象徵最高榮譽的金曲獎屆時仍會使命必達，將金曲獎座送至所有獲獎者手中。

第31屆金曲獎入圍名單預定於7月中旬公布，頒獎典禮也將視後續疫情發展狀況，持續關注並配合疫情指揮中心之指示，適時調整典禮規劃。

(中時 )