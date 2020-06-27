受新冠疫情影響，許多障礙人士健康和經濟安全陷入危機，「救救台灣障礙弱勢行動聯盟」於5月19日風雨中於立法院前表達訴求，總召集人鄭龍水甚至風雨中3跪政府，然而1個月過去執政黨仍無動於衷，台灣公益聯盟理事長、前立委鄭龍水批身障人士根本不被政府當人看。

鄭龍水接受本報記者專訪時表示，之前為了抗議政府疫情紓困漠視118萬的障礙弱勢，才在5月19日舉辦「519！我要救！」的陳情活動，當時民進黨沒有任何代表參加，至今1個月過去，民進黨政府後續推出許多撒幣紓困救東救西，最弱勢的身障族群卻沒救到。批「十分可惡」。

鄭龍水指出，519陳情中，國民黨立委林為洲、林奕華等人均承諾會在立院提案，後續達成共識由國民黨將「救救台灣障礙弱勢行動聯盟」紓困草案納入黨團版本，民進黨部分也有拜訪，但總召柯建銘僅表示要再和行政院進行溝通。

鄭龍水嘆息說，台灣長期下來處於行政凌駕立法的氛圍，紓困方面行政院應該要主動提出方案，而非將身障者依據不同行業、障別、機構給予不同的紓困標準，一方面非常凌亂，也無法滿個人和團體的需求，直言政府是在分化整個身障群體的力量。

鄭龍水舉例，按摩業領有按摩技術證的按摩師，每人補助4.5萬，也就是每月1.5萬為期3個月，然而視障按摩師統計約6000位，全台灣視障者卻有6萬人，能領到補助的比例很低，即使過去請領中低收入戶的補助已從3000增加到4500，但仍是杯水車薪，全台118萬身障人士真正能拿到補助的卻不足40萬人，不足3成。

鄭龍水說，預計下周一(29)立院將召開臨時會的談話會來商定下周二(30)臨時會的議程，下周二會和國民黨團召開記者會再次表達訴求，屆時將更具體地提出紓困版本。

(中時 )