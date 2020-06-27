台灣女孩李芷婷勇闖《中國好聲音》，演唱陶喆的經典歌曲《流沙》。(中天綜合台提供)

中天綜合台播出的《中國好聲音》迎來導師第一場大對決，由王力宏對戰李榮浩，比賽前李榮浩對王力宏下馬威：「我採取了堪稱《中國好聲音》八季以來，史無前例的打法！」想了解不改編曲、旋律，這樣是否能贏，而王力宏則是為每位學員量身打造最好的編曲，兩位導師各自應對比賽策略，為比賽增添更多火藥味。而最近發行首張專輯《美麗舊世界》台灣女孩李芷婷，在《中國好聲音》盲選時演唱徐佳瑩的《你敢不敢》憑藉著實力歌喉、陽光笑容，順利進入王力宏戰隊，且透過節目大放異彩，獲得更多人關注。

在最新一集節目中，李芷婷以陶喆的經典歌曲《流沙》出戰李榮浩戰隊的選手胡睿，李芷婷以高超的R＆B轉音技巧，讓哈林讚賞：「盲選的時候，知道她個性開朗，沒想到她笑裡藏刀！」李芷婷也談到此次應戰歌曲會選擇高難度的《流沙》，是王力宏老師特別指定的，她形容自己剛收到編曲時的心情：「我是驚訝到直接跪到地上！」而李榮浩戰隊的選手胡睿則以王力宏的歌曲《愛錯》對戰，選歌策略也讓原唱王力宏忍不住對李榮浩說：「你是想刁難他嗎？」原來這首歌難度很高，讓王力宏佩服他們竟然有勇氣挑這首歌來PK，李榮浩一聽立刻自清沒有要刁難胡睿：「我對天發誓，我真的超級喜歡這首歌！」

而李榮浩戰隊最受矚目的學員莫過於「火星少女」邢晗銘，以獨特的唱腔引起熱烈討論，這次比賽，李榮浩在邢晗銘的造型上煞費苦心：「你覺得她怪嗎？我就怪給你看！」希望她天生那股靈氣可以被更多人接受，而邢晗銘這次比賽對手是在盲選時唱哭王力宏的馬來西亞女孩以格，此次以格選的是金曲歌后順子的《I’m not a star》，高難度的轉音絲毫難不倒她，以格表示這都要歸功於王力宏所傳授的技巧，讓那英在一旁感嘆：「王教授好厲害呀！」兩位選手各有千秋，火星人對上地球人的結果，究竟是誰能得到評審的青睞？想看更多《中國好聲音》精彩內容，每週日晚間8點請鎖定中天綜合台36頻道。

(中時 )