高雄市前議長許崑源27日上午出殯，國民黨立委洪孟楷親下高雄為其送行。送完最後一程後，洪孟楷隨機攔了一台計程車，車上司機和他聊高雄市現況和國民黨選舉態勢。司機大哥直言，這一年多路好開很多！不要只要網路上看高雄。

洪孟楷於臉書發文表示，到高雄送許崑源議長最後一程，之後趕行程搭上計程車，司機是位51年次的大哥，一上車就話夾子不停，從議長辭世聊到總統大選、從兩個月後補選聊到台灣未來發展，他不願以偏概全、也不只在同溫層取暖，但他願相信隨機的攔車有一定的比例信度。司機大哥強調一句「這一年多的路，確實好開很多」，司機每天開，最知道！不要只在網路上看高雄，來親自感受才清楚。

洪孟楷接著表示，提到補選，這位大哥也不諱言講，藍營要贏難度很高，但司機只強調一點，藍營別只想著這次，深耕才是重點，選輸就跑或是升官，都只會讓民眾反感。在地的聲音鏗鏘有力，這趟20分鐘的車程，感受到高雄在地的感受。不到兩個月要補選，如果真有改變，別走回頭路。

(中時電子報)