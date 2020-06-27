張菲媳婦翁馨儀日前在IG分享與公婆「保持距離」的相處秘訣，公公張菲不會想孫子嗎？她25日錄衛視中文台《一袋女王》透露因沒有固定家庭聚會，長輩也不會要求節日返家，但公婆都會在臉書等社群上關注，張菲曾表示「作夢夢到孫子」，即使嘴上不明示，翁馨儀笑說公公應該是暗示想看孫子了。

27歲翁馨儀2013年與張菲兒子張少懷結婚，兩人育有一男一女，時常在社群網路曬天倫照。她透露每次一下通告，老公都會趕緊催她回家，不然就是瘋狂用LINE貼圖連擊方式，一次竟然傳了100個貼圖，而且還會手機定位妻子，面對老公黏TT，翁馨儀習以為常表示，「因為他是這樣，就會要求我也這樣，因為我很容易跟人家聊一聊就不回家」。

曾拍過JJ《記得》MV的翁馨儀，透露還是想演戲，但考量接戲會離家時間長，無法兼顧工作及家庭，目前以上通告及業配為主，因疫情關係，老公近期戲約較少，所以目前家裡是「女主外，男主內」，翁馨儀出外錄影，張少懷在家顧兩個孩子。

(中時 )