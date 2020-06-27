為遏制新冠肺炎疫情再次爆發，傳出中國政府收緊對食品進口的限制，中國海關總署上周要求向中國出口肉類、乳製品和其他食品的企業，須聲明其食品沒有受到新冠病毒污染。但有關措施引發美國、巴西等多國質疑。

綜合外媒報導，除了聲明食品未受新冠病毒污染之外，中方還要求海外食品出口商，在疫情期間遵守有關食品的中國法律和國際安全指引，要求這些企業同意在遇到新冠感染病例或疑似病例的情況下，採取一切必要措施消除食品安全風險。

路透27日報導，代表生產美國一半新鮮水果、蔬菜和果仁的行業協會Western Growers證實，該組織的許多成員都收到中國有關部門的此類要求，中方要求海外供應商保證其運送的食品不附著新冠病毒，這導致協會一些業者放棄與中國的貿易。

該組織負責聯邦政府事務的副主席Dennis Nuxoll表示，Western Growers本周就此事已向美國農業部和美國貿易代表署提出投訴，有關部門表示會受理。

(工商 )