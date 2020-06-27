美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）26日表示，美國將對損害香港高度自治的一些現任及前任中共官員實施簽證限制，但他未透露哪些人會受到影響。中國駐美大使館隨後發表聲明，強調堅決反對美方的錯誤做法，中方將採取堅定有力措施，堅決維護國家主權、安全和發展利益。

另據華爾街日報27日報導，當前中美關係緊繃，中方近期打出貿易牌，暗示美方若在台灣、香港等北京視為「禁區」的議題上施壓，可能會危及中國根據中美第一階段貿易協議對美國農產品和其他出口產品的採購。

綜合外媒報導，蓬佩奧表示，中國將於6月28日至30日召開全國人大常委會會議，預計會議將通過「港版國安法」。蓬佩奧批評中共加大力度破壞香港的高度自治，包括單方面及任意在香港推行「港版國安法」，以及宣佈北京有權監督香港的統治，這些行為顯示北京持續違反「中英聯合聲明」中，有關尊重香港高度自治的承諾。

為回應中國推動「港版國安法」，美國參議院25日剛通過一項議案，將對支持中國限制香港自治的個人或企業實施強制性制裁，議案還包括對被發現與支持打擊香港自治的任何人有業務往來的銀行實施二級制裁，這可能會切斷這些銀行與美國銀行的聯繫，並限制它們進行美元交易。

(工商 )