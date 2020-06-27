港股上市的大陸互聯網與遊戲巨頭騰訊，傳出罕見的涉足美國社交媒體領域，正在當地推出類似於亞馬遜Twitch的視頻直播服務。

香港信報27日援引外媒報導，騰訊至少從今年3月開始就透過美國一家關聯企業，悄悄的測試以行動設備為重點的流媒體網路。新服務最初稱為Madcat，現在更名為Trovo Live，其外觀和功能與Twitch非常相似。除了騰訊旗下「要塞英雄」(Fortnite)和「PUBG Mobile」等熱門遊戲之外，Trovo還重點關注「俠盜獵車手」(GTA)和「天命2」(Destiny 2)等知名遊戲。

報導稱，Trovo仍處於測試階段，雖然暫未在遊戲界之外引起注意，其收視率最高的直播節目最多也只有幾十名觀眾，但已經吸引了來自Twitch、YouTube還有微軟即將關閉的Mixer平台上一些有經驗的創作者。

(工商 )