那斯達克上市的瑞幸咖啡於美股26日盤後發布聲明，公司將於6月29日停牌（下週一），並進行退市備案。在大陸消費市場方面，瑞幸咖啡的4千多家門店將正常營運，近3萬名員工繼續提供產品及服務，並為公司財務造假事件造成的惡劣影響向社會各界道歉。瑞幸董事會決定要求陸正耀辭去董事和董事長職務。

新浪財經27日報導，瑞幸咖啡在本周初收到那斯達克正式要求除牌的通知後，原本計畫舉行除牌上訴聽證會，但26日瑞幸改變主意，已通知那斯達克決定撤回聽證會，不再尋求推翻那斯達克決定或保留上市資格，因此公司將在6月29日起停牌，並在所有上訴期結束後從那斯達克退市。

對於瑞幸咖啡公告取消聽證會，接近公司人士表示，因董事將被悉數解職，召開聽證會已無意義。

瑞幸咖啡並表示，董事會決定要求陸正耀辭去董事和董事長職務。董事會多數董事根據特別委員會呈交的調查結論和建議，提出這項辭職和免職要求。特別委員會是根據正在進行的內部調查得到的文件及其他證據，以及對陸正耀在內部調查中配合程度的評估做出建議，有關建議將於7月2日的董事會會議上表決。

報導稱，瑞幸咖啡26日晚間9時左右突然宣佈撤銷召開聽證會的請求，美股開盤後迅速觸發6次融斷，盤中一度大跌60％，股價創出1.16美元的新低。瑞幸咖啡也從巔峰時期的110億美元市值，目前市值僅剩3.6億美元。不過，在瑞幸董事會決定要求陸正耀辭去職務後，公司股價在美股盤後上漲8.7％。

(工商 )