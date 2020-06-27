暑假將屆，望高寮景觀公園整修竣工，台中市政府警察局第四分局為避免該區域成為青少年聚集滋事場所，自端午連續假期6月26日晚間20時起迄翌日清晨6時止，循線傳喚范、吳、許姓3位「翹孤輪」的男子到案說明；3男供稱，只是載女友看人表演「翹孤輪」，為證明給女友看，一時興起也跟著翹沒想到遭警究辦。

警方指出，經統計至今取締各項交通違規總件數295件（含超速139件、無照駕駛66件、改裝車身部件79件、不服稽查取締3件、違規停車2件、註銷車輛1件）；另查處危險駕車等計10件（包括告發危險駕駛5件、刑法公共危險罪移送3件、查獲偽造文書1件1人等）。

警方表示，端午連假又有屁孩在已完工景觀公園前的中台路上狂飆，民眾將影片上傳臉書社團「爆料公社」，影片中只見飆仔來回「翹孤輪」燒胎耍帥；賞夜景的民眾不斷鼓噪致飆仔越飆起勁，還在路面上甩尾畫出圓圈狀的燒胎痕跡，隨即失控連人帶車倒地等，險象環生。

警方說，26日夜間起該分局動員警力92名，將望高寮中台路段設四處路檢點加強攔檢，循線傳喚3位「翹孤輪」的男子到案說明；范、吳、許姓3位「翹孤輪」男子表示，他們因載女友到場看人「翹孤輪」 為證明給女友看，一時興起也跟著翹，翹後停路邊續看夜景，沒想到被錄下遭警查辦。

第四分局交通組表示，該勤務將不定期實施，遇有重要假期、週末假日更將是執勤重點。歡迎民眾前往景觀公園欣賞美麗夜景，但切勿存有違規駕車佼倖心態。

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(中時 )