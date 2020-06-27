由新竹清華大學與世新大學陸生組成的「陸生權益小組」，再度寫信給教育部長潘文忠，希望能將有實際返台意願的應屆生，更包含陸生，以—舊生—新生的順序排位安排，儘快讓有需要的境外生在暑期返台。(李侑珊翻攝)

中央已開放11個國家地區境外生陸續回台，但不包含陸生。由新竹清華大學與世新大學陸生組成的「陸生權益小組」，再度寫信給教育部長潘文忠，希望能將有實際返台意願的應屆生，更包含陸生，以—名舊生、—名新生的順序排位安排，儘快讓有需要的境外生在暑期返台，以免造成境外生集中在開學前返台、導致後期防疫壓力巨大甚至無法負荷的情況。

「陸生返台推動組」提到，這幾天在新聞看到，教育部只批准62個人入境，人數少之又少，首批8位境外生同學則在26日返回台灣，希望所有返台境外生的行程平安無虞。

「陸生返台推動組」表示，支持各所學校建立返台SOP，保障所有人的健康安全。但指揮中心前日宣布，6月29日起放寬外籍和港澳人士入境，當中沒有陸生，因此再度呼籲：「作為學生，我們急需完成學業，也相信防疫專業。我們會繼續推動陸生有序分批入境。我們支持學校建立返台SOP，保障所有人的健康安全。」

以下是「陸生返台推動組」寄給教育部長潘文忠的全文信：

尊敬的潘文忠部長，

您好！首先，對於教育部和疫情指揮中心6月17日對境外生返台提出具體方案，尊重境外生受教權益，我們表示感謝。同時，我們也為港澳等地的應屆畢業生可以回到學校感到高興。然而據6月24日的報導，第一批開放的2238個入境學生中，僅有62人通過了教育部的審批，我們對此深感遺憾。

據陳時中部長昨天在記者會上回應說，境外生入境的數量名單、防疫量能由教育部主責安排。因此我們呼籲教育部：

簡化手續，超前部署，避免防疫資源空置，讓有需要返台的學生及時補闕。

我們呼籲各校確定每批可以承接的隔離人數，並以【有實際返台意願】的應屆生—舊生—新生之順序排位補闕，儘快讓有需要的境外生在暑期返台，以免造成境外生集中在開學前返台、導致後期防疫壓力巨大甚至無法負荷的情況。

陸生返台推動組

2020.06.25

(旺報 )