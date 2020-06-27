先前何家公開賭王過世的聲明並無何猶邦此人。（圖／翻攝自微博）

今何家刊登訃聞，首度公開第17子何猶邦身分。（圖／翻攝自香港01臉書）

澳門賭王何鴻燊上月底病逝，享耆壽98歲。日前何家人宣告，將訂於7月8日在香港殯儀館舉行家祭，隔天設靈舉行公祭，10日大殮、出殯，遺體之後再擇日安葬於其家族墓地摩星嶺昭遠墳場。今(27日)何家在報紙上刊登訃聞，原本網傳四房所生的「何猶佳」不在訃聞上，倒是四房和三房之間多了位從未現身的「何猶邦」，首度證實賭王確實育有17名子女。

先前網上傳出何鴻燊擁4妻17子女，四房梁安琪除了何猷亨、何猷君兩個兒子，還生下何猷佳這個小兒子，甚至還有疑似何猶佳的照片，但他從未在鏡頭前現身，對此，四房長女何超盈曾鄭重澄清：「根本沒有何猶佳這個人」，網上流傳的照片只是何猶啟的童年照。

今何家登報公開訃聞，據《香港01》報導，賭王的四房太太都用「妻」並稱，已逝世的大房黎婉華和二房藍瓊纓平排，三房陳婉珍與四房梁安琪並排退一格在後，所有子女與嫁娶的女婿、媳婦都在上面，引人注目的是三房最小的兒子何猶啟和四房長子何猷亨之間多了一位還在世的「何猶邦」，首度揭開了神祕第17子的真相，也間接證明何超盈說的沒錯，確實沒有何猶佳，他的正確名字是何猶邦才對。

(中時電子報)