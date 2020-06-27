桃園市桃園區1名60多歲男子27日清晨被民眾發現，飄浮在忠義公園水池，消防隊員趕抵時，男子已無生命跡象，送醫後仍回天乏術。警方初步發現男子並無外傷，且自獨自步行進入公園，詳細落水原因還需調查。

男子被拉上岸時，並無攜帶身分證明文件，不過警方調閱監視器，發現男子是獨自走入公園，且身上沒有外傷。已經採集指紋及調閱其他周遭監視器，釐清男子身分。

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