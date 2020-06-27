高雄市前議長許崑源27日上午出殯，政商界群聚高市殯儀館景行廳為其送行，國民黨主席江啟臣率眾替許崑源骨灰覆上黨旗；與許崑源感情深厚的韓國瑜也出席告別式，他神情哀悽甚至落淚，但仍強忍悲痛上台闡述許崑源一生貢獻及故事

韓國瑜表示，人稱「奧援」的議長，長得一臉娃娃臉，講話害羞、每次說話時還會笑一笑，露出酒窩；一個全台知名、最重義氣的議長，竟然這良善，外型又這麼俊俏，讓他非常驚訝。

而有次韓國瑜與許議長吃飯時，晚上九點到九點半，兩人坐在餐廳整整三十分鐘，卻不見路上有任何一輛車經過，這讓許崑源相當唏噓，直說「我們的高雄怎麼會變成這樣！」顯示出他對高雄的關心，令人感動。

韓國瑜提到，更有次一位原住民議員向許崑源議長致謝，表示兩年前颱風暴雨，山區原民損失慘重，議長要這位議員到百貨商場，看族人需要甚麼、就拿甚麼，儘量拿，許崑源表示他會去結帳；這位原民議員感激涕零，韓國瑜也不禁紅了眼眶。

(中時電子報)