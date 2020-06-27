陳佐民最新創作《君子道》大屏風，中日混搭。（廖素慧攝）

文化部傳統匠師陳佐民介紹花板欄間雕刻藝術之美。（廖素慧攝）

嘉義市文化局邀請文化部傳統匠師陳佐民開班教授花板欄間雕刻技藝，傳承40多年好工藝，而他的最新力作《君子道》大屏風，崁入「梅蘭竹菊」四君子花板，中日風格混搭，檜木舊料與樟木並用，更獲得全場讚嘆不已。

文化局表示，嘉義市以前是阿里山林場木材集散地，有「林業之都」美名，日式建築大量用到木雕，欄間木雕（俗稱花板）的產業興盛，很多人從事木雕工作，但現代建築西化，木雕產業萎縮，如今僅剩一位經營欄間鑿花工廠的陳佐民仍堅持不懈。

文化局表示，陳佐民獲頒108年度文化部傳統匠師，請他傳授木料選材、各類雕刻工法及藝品賞析等基礎知識，帶領學員動手實作，讓更多人了解花板產業，為「木都2.0」注入新血。

63歲的陳佐民做花板雕刻40多年，半工半讀完成高職汽修科學業，經由建教合作到花板工廠學做木工，3年出師，日式建築普遍用花板雕刻裝飾，又自學繪畫、日文，取得最高等級的日文檢定1級證書，能設計花板圖稿、接日本訂單，斜槓實力讓他在產業沒落的大洪流中仍屹立不搖。

陳佐民與設計師合作，為花板雕刻賦予藝術性，轉型為鑿花工藝，變成漂亮的燈具，使欄間雕刻生活化。

陳佐民最近以半年時間創作長、寬、高各是270、90、270公分《君子道》大屏風，正門上方型式如日本神社的鳥居，雙側門片搭配中式銅門把手，他說，有感於社會充斥暴戾之氣，想向社會傳遞正能量，希望進出此門者，以君子之道相待。

(中時 )