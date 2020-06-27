根據小聯盟官網指出，陳偉殷在美國時間25日遭到水手隊釋出，他自今年4月份返台後持續自主訓練，甚至昨日也出現在桃園球場練球，不過當時表示持續在練球等美職消息，今日官網爆料遭釋出後，他立即在臉書上發文，「可惜沒機會穿著水手球衣在大聯盟出賽，但我還是非常感謝這個短暫的緣份。」

陳偉殷在臉書上表示，「2015年，在我人生第二次成為自由球員的時候，水手隊一直是我心目中的第一志願。2020年，終於能夠穿上水手球衣。」、「棒球對我來說永遠是一生懸命，未來我還是會繼續努力，也希望你們繼續幫我加油！」文末他標註未完待續，似乎埋有伏筆。

陳偉殷2016年與馬林魚簽下5年8000萬美元的合約，不過去年從先發轉任牛棚投手後適應不良，留下68.1局、自責分率6.59的成績，去年季末遭馬林魚釋出，不過由於合約還沒走完，今年還是可以領2200萬美元薪水，並於今年2月與水手隊簽下小聯盟附帶大聯盟春訓合約，在熱身賽登板2場，投3.1局失4分，含2發全壘打，自責分率是不太優的10.80，戰績0勝1敗。今年由於疫情關係，球員薪水大幅縮減，不過陳偉殷倒是意外成為大聯盟最高薪球員。

陳偉殷昨日受訪時表示，他自返台後多在國立體育大學練球，偶而會來桃園球場牛棚練投，已經有16、7年沒有經歷台灣的夏天高溫。對於未來下一步，則是持續自主訓練，等待球團消息。不過相隔一日背景大不同，陳偉殷再度成為自由球員，發文中的「未完待續」也代表他尚未放棄球員生涯。

小聯盟官網顯示陳偉殷在25日遭釋出。（截自小聯盟官網）

(中時 )