陵野剛（左）和星野源化身超極互補的刑警拍檔。（取自MIU404 Twitter）

星野源和綾野剛聯手演出的日劇《MIU404》因受疫情影響延後檔期，終於在27日順利開播，這次是兩人繼《產科醫鴻鳥》搭檔後，時隔2年半再度合作演出，在《MIU404》化身警視廳「第4機動搜查隊」的刑警拍檔，劇中星野源善於動腦、綾野剛則有體能卓越，以互補組合解決各種疑難事件。

星野源在《月薪嬌妻》裡的斯文暖男讓人印象深刻，這次在劇中轉性變成個性火爆的刑警，不僅一直發火破口大罵，撂話「我想把對方踩在腳底下」，還出手猛揍綾野剛一大拳，但綾野剛被打被罵都不生氣，反而愈挫愈勇、更有辦案幹勁，一個願打一個願挨組合意外合拍。

除了「雙野CP」星野源、綾野剛彼此相處的火花，劇中的動作戲也是一大看點，上演多幕街頭飛車追逐戲碼，兩人還在搭檔上工第1天，為了捉到嫌犯，開快車闖紅燈發生車禍，立刻把一台警車撞爛，幸好兩人受傷都不嚴重，有驚無險。星野源表示：「很少能見到電視劇拍這麼多飆車的戲份，我覺得我們拍出了大家值得期待的飆車鏡頭，拍起來特別開心。」《MIU404》27日起每周六中午12點在愛奇藝台灣站播出、friDay影音同步跟播。

(中時 )