法務部預告修正民法成年降為18歲，昨天公告期滿，將送行政院審議；次長陳明堂今天說，行政院要求部會盤點涉及法條，7月中陳報。針對20歲選舉投票權，因涉及修憲不在此範圍。

法務部於12日在官網及公共政策網路參與平台公告預告修正「民法部分條文修正草案」、「民法總則施行法第三條之一修正草案」及「民法親屬編施行法第四條之二修正草案」，為期14日，26日公告期滿。

法務部指出，民法第12條有關成年年齡為20歲的規定，自民國18年5月23日公布，迄今已逾91年，成年年齡制度，攸關自然人完全行為能力的取得，對於社會生活影響深遠，有鑑於現今世界主要各國立法例（如英國、法國及德國等）多以18歲作為成年年齡，以及日本也於2018年6月13日修正民法，將成年年齡自20歲下修為18歲，以及社會各界倡議調降民法成年年齡為18歲。

法務部表示，現行法制上，滿18歲者應負刑事責任及行政罰責任，這與民法成年年齡20歲有異，使外界產生「權責不相符」感受，考量當今青年身心發展現況，積極回應社會需求，並與國際接軌，認為有修正民法第12條成年年齡規定的必要。

法務部審酌「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）以及「兒童權利公約」相關規定，男女在法律面前平等地位以及男女結婚最低年齡皆應為18歲，民法修法將男女最低訂婚及結婚年齡調整為一致，分別修正為訂婚17歲以及結婚18歲。

陳明堂指出，民法修法公告期滿，後續會將草案送行政院審議，因民法成年降為18歲涉及層面廣，行政院要求各部會盤點涉及法條，例如提及「成年」或「20歲」字眼，並於7月中旬陳報，進行配套修法。

針對20歲選舉投票權是否受影響？陳明堂指出，這部分因涉及憲法第130條規定，國民年滿20歲者，有依法選舉之權，若要修改為修憲程序，因此不在這次民法修法範圍內。

民法修法可能造成受損？法務部官員舉例，軍人遺族的撫卹金，原本可以領到20歲，但修法施行後變成只能領到18歲，因此同步修正「民法總則施行法」，規定新法施行前所取得的合法權利或利益，仍得繼續享有到20歲為止。

(中時電子報)