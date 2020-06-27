南投縣仁愛警分局27日為減輕合歡山公路塞車回堵，清晨5時就派出警力到武嶺疏導交通。（南投縣仁愛警分局提供／馮惠宜台中傳真）

解封後第一個連續假期民眾瘋國旅，南投清境、溪頭以及九族等景點塞滿人潮，縣府觀光處初估各風景區住房率已創下今年以來最佳紀錄，26日合歡山公路還塞成停車場，面對即將收假的人潮，南投縣仁愛警分局清晨5時就派出警力到武嶺疏導交通，也透過遠端影像監控系統，調派警力紓導或排除，減輕塞車回堵。

根據南投縣觀光處統計端午連假前兩天，日月潭湧入45000人次，而清境農場也湧進9000人，溪頭、九族文化村也有8000人，各地25、26、27日住房率都達到9成以上，各個景點人滿為患，讓慘淡已久的飯店、民宿業者重展歡顏。

南投縣觀光處長陳志賢說，這個端午連假南投轄內各景點無論是人潮或住房率都寫下今年最佳的觀光紀錄，為振興縣內旅遊，縣府7月1日，配合中台灣好玩卡發行和振興券，推出茶鄉、暗空季等輕旅行以及巧克力咖啡節、街舞大賽等活動，讓國人依據需求，暢遊南投好山好水、品嘗美食、好茶和咖啡。

26日因車潮不斷湧入，仁愛鄉合歡山公路嚴重塞車，仁愛警分局為加強疏導，為防止車流回堵再現，翠峰派出所27日清晨5時就派出7名員警到合歡山疏導交通。仁愛警分局表示，武嶺到合歡主峰登山口之間路段，因為路幅狹窄只能單線通行，籲請駕駛人配合警方指揮通行，遊客不要違規路邊停車。

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