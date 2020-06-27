由李昇基、劉以豪主持的Netflix原創實境綜藝《Twogether：男神一起來看你》已於26日上線，兩位男神的旅遊首站印尼精彩片段大曝光，劉以豪從一抵達印尼開始就受到當地粉絲喜愛，展現超高人氣，不僅與李昇基一起克服許多難關，最後完成任務抵達粉絲家時，更用印尼語深情看著粉絲說出：「我愛妳！」

劉以豪與李昇基展開兩人「豪基情」的旅程第一站來到印尼日惹，為了完成任務去和推薦當地的粉絲相見，敬業的劉以豪克服怕高的恐懼，與李昇基一起在中岜朗天坑，從60公尺高的峭壁上藉由吊繩往地底尋找神燈，見識到傳中說的天堂之光美景；兩人還到了普蘭巴南寺院，李昇基負責打陀螺，劉以豪出勞力四處奔跑拍照收集該寺院經典場景，擔心無法達成任務就見不到粉絲，過程中劉以豪不顧王子形象，邊奔跑邊吶喊李昇基的名字。

值得一提的是，劉以豪在印尼的人氣無法擋，從抵達機場開始就被當地人要求拍照留念，而指定這次觀光景點的幸運粉絲也是劉以豪的鐵粉，該位印尼粉絲喜歡劉以豪已經邁入第6年，最喜歡的作品是《我們不能是朋友》，平常只能透過網路追尋偶像一舉一動，如今夢中的偶像突然出現在自己面前讓他又驚又喜。

李昇基不負「綜藝老鳥」之名熱情提示粉絲之後，最後讓劉以豪用印尼語對粉絲說出：「我愛妳！」粉絲則害羞回應：「我也是！」兩人寵粉無極限，也在首站印尼留下了難忘的美好回憶。此外由兩人共同填詞、李昇基演唱的節目主題曲《It’s Gonna Be All Right》卡拉OK版也已同步曝光，讓全球粉絲可以照著拼音一起與偶像們一起歡唱。

(中時 )