62歲的林經理業務繁忙，每日就寢時間超過凌晨12時，躺在床上還是忍不住在想隔天待處理事項，等真正入睡時已是一小時後，加上不時做夢轉醒、醒後再度失眠，長期精神狀況不佳、影響工作效率，在開車途中也頻打瞌睡，進而到醫院求診。

衛生福利部臺北醫院中醫科賴博政醫師指出，失眠是門診常見疾病，原因很多，例如工作、壓力、家庭、人際關係等因素所造成；精神上的過度反應、身體諸多疾病或疼痛、不當使用藥物都會使睡眠品質變差。

一般成年人有20%有睡眠問題，老年人甚至高達30%，長期失眠會導致情緒不穩定、記憶力下降、學習效率變低，通常伴隨精神無法集中、暈眩、疲勞倦怠，若無法好好休息，會使身體處於慢性發炎狀態，長期未改善會造成內分泌失調、免疫力下降，並提高罹患慢性病的風險，例如：高血壓、腦血管疾病、失智症風險，因此，若失眠狀況在一週內超過三天，並且持續兩到三個月以上，建議就醫診療。

中醫認為，失眠主要由於臟腑陰陽失調、氣血不和，導致心神不寧，賴博政建議，可透過調整五大生活作息，幫助緩解失眠症狀：

1、保持心情愉快，培養規律運動的習慣，不讓自己過於緊張及焦慮。

2、中午午睡不超過30分鐘，避免晚上睡不著。

3、下午4點後，禁止或減少喝刺激性飲料，如咖啡、濃茶或酒類。

4、睡前不吃宵夜、不喝過多水、不做刺激性活動或看電視滑手機，避免半夜醒來跑廁所，並減少影視光線及聲音對腦部的剌激。

5、晚上11點前就寢，建立固定時間睡眠的習慣，也可做放鬆身心的活動，例如打坐或冥想，另外可使用眼罩及耳塞幫助入睡。

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(中時電子報)