37歲吳姓女子假冒知名建設公司千金，2018年7月利用交友軟體「Pairs」愛派族結識張姓男子，兩人藉由訊息聊天並交往，吳虛構建設公司大小事藉以取信張男，並以父親病重需要生活費、去上海出差發工資等由，3個月詐騙107萬多元，直至張聯絡不上假千金始知遭詐，士林地檢署日前偵結，依詐欺罪起訴吳女。

吳女的詐騙3部曲先從建設公司董事長、親哥傳訊息給張開始，讓張誤認為，吳女確實是董事長千金，還虛構公司內大小事，像是要幫助貧困學童募款，接著就以父親重病，建設公司財務吃緊，必須親自到東京修繕房子，或是到上海發放當地工人欠薪，同時辦理上海公司撤資急需要長途車資，而向張借錢。

張在認識後1個月開始陸續以網路轉帳、面交等方式，交付107萬多元，3個月下來，吳自認已達到目標，隨即就消失不見，張才驚覺與多金公主共渡一生原是夢。

起訴書指出，吳女自稱建設公司董事長的女兒，並以劉女的名義傳簡訊、Line給張男，她坦承有向張借錢，已陸續返還5萬5000元，檢察官認為吳女以詐騙手段詐取財物，依法提起公訴。

(中時 )