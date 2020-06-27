大陸瑞幸咖啡周五（26日）宣布撤銷召開聽證會的請求，並表示股票將於下周一（29日）於那斯達克暫停交易，同時董事會也決定要求陸正耀辭去董事和董事長職務。對此，有網友怒轟：「洋韭菜割完就退市了…」。

華爾街日報報導，瑞幸基於董事會調查結果和多數董事要求，對現任董座陸正耀提出罷免，屆時將於7月2日召開董事會，審議解除陸正耀董事和董事長職務的提議。

瑞幸今年4月初爆出財務造假風波，股價曾跌到1.33美元，26日宣布停牌消息後，股價狂瀉盤中殺到1.16元新低，並觸發了6次熔斷，終場狂殺54％，收在1.38美元。自從傳出假帳醜聞以來，瑞幸股價近三個月已慘崩90%。

瑞幸咖啡今在官方微博發布聲明，29日在那斯達克停牌，並進行退市備案，但大陸4000多家門店將正常運營，近3萬名員工仍將一如既往的為用戶提供優質產品和服務，「公司衷心感謝廣大消費者的支持厚愛，並再次為事件造成的惡劣影響向社會各界誠摯道歉。」

對於瑞幸咖啡的聲明，引發大陸網友正反兩面熱議，有人狂酸「洋韭菜割完退市了…」、「太好了，民族之恥」、「快點倒閉吧，丟人現眼的垃圾企業」；但也有人力挺「小藍杯 挺住呀！沒有折抵券，我也挺你」、「瑞幸可以來香港上市了，這樣既愛國，又可以做大做強」、「至少給了星巴克危機感，競爭感，至少不是一家獨大」。

(中時電子報)