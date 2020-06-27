道奇外野手陶爾斯(Andrew Toles)曾因為焦慮症飽受煎熬，他上次出現在眾人面前是在2018年，去年春訓沒向球隊報到後就進入限制名單，相隔1年再有他的消息，是他在睡在機場後方且不願離開遭到逮捕，這名28歲年輕選手如今生活並不順遂。

根據《邁阿密先鋒報》報導，陶爾斯在6月22日帶著一個黑色包包，睡在機場的快遞大樓後面，當時警方請他離開多次，不過陶爾斯充耳不聞，因此只好將他逮捕，並被罰款500美元，將在7月2日開庭。

陶爾斯在2016至2018年為道奇隊效力96場比賽，敲出8轟、35打點，打擊率2成86不算差，2016年時更參與國聯季後賽，打擊率是亮眼的3成64。不過他2019年並沒有在春訓時報到，當時報導指出他除了說有私人原因外，並沒有任何解釋，以規則來看目前他仍屬於道奇隊，因此他這次的脫序行為與他過去曾有精神健康問題被聯想在一起。

(中時 )