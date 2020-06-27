林佳龍臉書。（摘自林佳龍臉書）

國道5號創下歷年端午連假塞車最高紀錄，交通部長林佳龍一句「當個聰明用路人」，引起外界炮轟是失言。林佳龍今又再表示，對於這兩天引發的爭議，他虛心自省，誠如一些網友所言，需要的是同理而非説理，林佳龍稱他會再深刻自省。

國道塞爆36小時引爆民怨，但沒想到交通部長林佳龍日前受訪竟表示，「聰明的用路人能趨吉避凶」，引發失言爭議。對此，林昨天表示，說法並非歸責任何人，而是請用路人與交通部一起透過智慧交通改善國道交通，若有語意不精確的部分，願意修正說法。但林這番說法，似乎不被民眾接受。

眼見火越燒越大，林佳龍今又再臉書發文趕緊滅火。林佳龍表示，「這兩天我的發言，引發了不少爭議。對於各界的指教，我虛心自省。唯有與同仁一起加倍努力、持續改進，以作為最由衷的回應」。

林佳龍坦言，「其實，國人普遍認知到塞車是因為旅遊人數大爆發，但還是希望看到政府盡心努力改善的態度。誠如一些網友所言，需要的是同理而非説理。我先前的表達方式確實不夠精確，我也願意修正；當然，我們也會持續的討論、集合眾人的智慧來解決問題」。

(中時電子報)