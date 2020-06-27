高雄市長補選民進黨參選人陳其邁27日上午前往高雄市橋頭區關心典寶溪D區滯洪池第二期興建進度。（林雅惠攝）

高雄市長補選民進黨參選人陳其邁27日上午前往高雄市橋頭區關心典寶溪D區滯洪池第二期興建進度。（林雅惠攝）

高雄市長補選投票日將於8月15日登場，民進黨參選人陳其邁27日上午前往高雄市橋頭區關心典寶溪D區滯洪池第二期興建進度，對於柯文哲曾酸他是「上一次被淘汰」的人選，陳其邁強調自己不在意，失敗了再站起來，怎麼樣讓高雄更好是我努力的目標。

對於高雄市長補選，柯文哲指出，有高雄市長補選是因為「一個被罷免、一個被淘汰」，吳益政最好，對此，陳其邁27日受訪表示，2018年他選輸了，有錯誤就要反省檢討，他希望選輸跌倒、失敗了再爬起來。

陳其邁說，驅動他這麼努力的原因，不論上山下海，就只希望故鄉高雄能夠更好，他希望將所學及過去從政的歷鍊，奉獻給高雄，因此不管被嘲笑、被酸也好，他都不會在意，他會記取教訓，努力往前衝，怎樣讓高雄更好則是他努力的目標。

對於高雄三次選舉，陳其邁說，6月6日的投票，有93萬人出來投票，這代表高雄市民對於一個政治人物的期待，也用高標準檢驗所有的政治人物，他相信這股關切台灣民主和高雄發展的力量，在8月15日同樣也會用選票、用行動展現對高雄的熱愛。

陳其邁表示，三位市長候選人中，他不僅對高雄了解、對高雄熱愛，更是一個過去在中央執政歷練的行政院副院長，他可以立刻讓高雄不管是招商引資、高科技產業落地、傳統產業升級、創造更多年輕人就業機會，是最好的市長候選人。

陳其邁也強調自己不僅有經驗、有魄力、有執行力，他也相信在這場選舉市民期待的是一個有魄力、有執行力的市長可以立刻讓市政重開機，用2年半的時間拚4年的市長政績。

(中時 )