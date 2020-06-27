國民黨改革委員會傳出有意淡化九二共識引發爭議，對此國民黨前組發會主委張雅屏在臉書發文分析，認為這不是世代衝突，而是以眼前選票為主與以長程政策為主的路線矛盾，或是民代路線與政務路線的落差。

張雅屏表示，有人說兩岸統獨路線格局是李登輝所定，但真正訂這個局的是美國。1949國民政府來台，為了要存續，兩蔣以戒嚴體制，用國家力量控制社會力量，以三民主義統一中國這個基調，並以經濟發展的軟實力支撐住國家在國際上空間，在冷戰結構作為對抗中共（非中國，也非中國人民）李登輝，剛接手時，內先扶李煥後拉郝柏村，穩固黨內權勢，並以國統綱領讓上世紀的國民黨與當時的社會主流安心。

張雅屏接著說，李登輝利用野百合達成改革國民大會，並完成總統直選，全面對國民黨政治文化大換血，地方啟用黑金結構，中央以黨產換取政商同盟，若曾參加過國民黨14、15全的人，就知道當年泰公與國王女婿是多麼權勢薰天。一堆人都圍著找泰公聽明牌（東隆五金還在嗎？），更有一堆人視能否和賴主任談過話，當成鍍金與否。

但是張雅屏指出，李登輝雖換了國民黨的血肉，可國民黨的骨還在，這個骨就是反對臺獨，以中國人作為身份認同，並奉行三民主義，作為兩岸競爭中國代表權的骨髓。因此李登輝研究如何轉骨，1995提出兩國論，並於1996總統直選勝選，爾後1997地方選舉國民黨大敗，2000年政黨輪替。李登輝離開國民黨，成為台聯實質領袖。

張雅屏表示，國民黨2000年二次改造，將國民黨的革命屬性明留暗捨，革實院改成國發院。設立智庫，但並未有系統性探討國民黨的信仰中心三民主義。國民黨，是有信仰的政黨，但卻斷了。不找回自己的信仰，而抓流水般的民意，比民進黨還不如啊，更別說和中國共產黨比了。

張雅屏表示，他個人一向認為統獨是假議題，因為只能喊喊，沒辦法做或主導。統，是國民黨以三民主義創黨建國必須走的路，而不是中國國民黨存在的目的。所以，統不是目的，是手段與過程。然而不走統這個手段或過程，又沒有把國民黨的主論述（三民主義）拿出來，而談得是民進黨掛在嘴邊的民主自由人權，自然會產生是否在走華獨路線的疑慮。

張雅屏總結，華獨是戰術層次甚至是戰技的東西，不是戰略，當被認為戰略，就排除了很多國民黨原本的之所以為國民黨定位了（例如謀求中國之統一）。三民主義，九二共識 ，都是國民黨的專利。不需要也不該，因被鬥爭抹黑就不提甚至放棄。全力將自己打造的裝備升級，比去眼巴巴的看別人身上的裝備有幫助。

(中時 )