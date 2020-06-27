39歲張小姐，4年多前在右側乳房摸到有1顆凸起腫塊，其外觀完整，邊緣平滑，大小約1公分，當時以手術治療，化驗為良性上皮性囊腫。今年年初，在同側乳房（右側）再次摸到有1顆凸起腫塊，自覺似乎比之前大顆，但正在懷孕期間，擔心在懷孕時期的變化及求診後續治療會影響胎兒，故直到生產過後才就醫。

書田診所整形美容科主任醫師劉國威表示，初步檢查腫塊大小約有4公分，由於女性懷孕到生產期間乳房組織變化較大，安排超音波檢查，確認為接近5公分的腫瘤，且部分邊緣不平整，建議手術治療，術後化驗為管狀腺瘤（tubular adenoma）；管狀腺瘤為罕見的良性乳房腫瘤，約佔良性乳房腫瘤的0.13-1.7％；而良性乳房腫瘤中最多的是纖維性腺瘤，約佔80-90％。

有腫塊一定是腫瘤？劉國威提到，女性乳房在懷孕期間，由於荷爾蒙影響加上為了之後哺育的需求，乳房內組織會有所變化，有時由於乳腺阻塞也會出現硬塊，因此在診斷時除了觸診外，也會配合超音波檢查，辨別內部組織構造。

檢查時先以坐姿，雙手自然下垂，觀察乳房的外觀有無變化，輕壓乳頭有無分泌物流出，懷孕或哺乳期間可能會有乳汁分泌，其餘時間應該沒有分泌物；然後左手下垂，以右手觸摸乳房，由外側往內按壓滑動檢查左乳房外側有無任何異樣腫起；再將左手高舉置於頭後，檢查乳房內側，之後以同樣的方式檢查右側乳房；接著身體平躺，左手放置頭下，以右手檢查左邊乳房內側，將左手平放身體旁邊，檢查左邊乳房外側，同樣的方式檢查右邊乳房。

劉國威提醒，女性應該要定期乳房自我檢查，早期發現異樣的腫塊，可在月經過後一星期檢查，停經女性及孕婦則每月固定一天檢查。

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(中時電子報)