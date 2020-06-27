台灣左投陳偉殷27日臉書發文感謝水手隊，他季外以小聯盟合約加盟水手，日前遭球隊釋出，沒能趕上第2次春訓。本季例行賽縮短為60場，球隊不需要安排備用的先發投手，上一季的賽事證明「牛棚車輪戰」足以彌補輪值短缺。

陳偉殷正在台灣自主訓練，如果他願意打中職還要面臨加盟程序和球團預算的問題，但相較於他國新冠疫情，中職是比較安全的地方，況且一整年都只自主訓練也不容易讓國外球隊看到。現在大聯盟因疫情自顧不暇，殷仔若要延續棒球生涯，不必堅持一定要在美國打球。

日職老家中日龍顯然是陳偉殷可考慮的，他原本希望那是做為職業生涯的最後一段路，今年7月他滿35歲，速球還有時速150公里，狀況好的話也還有幾年的時間。去年遭馬林魚釋出時，陳偉殷在台灣記者會說：「至於日本不完全拒絕、也不是走下坡，畢竟日本是我的職棒起頭，回到起頭不會是走下坡、要退休的感覺。」

中華棒球隊的奧運6搶1資格賽因為疫情無限期延後，如果能辦成(主場在台灣)也是陳偉殷登板證明自己的一個機會。

(中時電子報)