桃園市援助友好、姊妹城市不遺餘力，寄送口罩、乾洗手、護目鏡、手套及防護隔離衣等。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

台灣捐口罩給德國。（圖片摘自駐德代表謝志偉臉書）

歐盟、日本將開放邊境，但目前宣布的解封名單卻都沒有台灣，對比過去台灣暖捐口罩到國際的作為，引發網友熱議，真的是笑話，到處捐口罩幫忙，最後還是被踢到一邊，這就是現實，但也有人直言，自己沒開要對方開？理所當然沒被列入名單。

當初新冠肺炎疫情擴大，日本境內口罩被陸客搶光，台灣暖捐200萬片醫用口罩，向國際表達「Taiwan Can Help」，也讓物資短缺的日本人，感動到不行，然幾個月過去，疫情稍稍趨緩，日本公布首波解封名單，卻將台灣排除在外。

不只如此，歐盟首波開放邊境名單曝光，台灣同樣不在其中。對比當初，新冠肺炎爆發，醫護急缺口罩等物資，台灣慷慨捐560萬片口罩，歐盟主席范德賴恩還曾在推特上對我國表達謝意，各國代表也不斷感謝，讓台灣人驕傲又感動，實在很唏噓。

防疫有成卻不在各國的解封名單，引起台灣網友熱烈討論，「笑死人 taiwan help三小」、「Taiwan help?」、「台灣真的成為世界笑話，到處幫還是被踢一邊」，更有網友犀利指出，「國際政治講現實，就台灣在講仁義」、「大內宣超成功」。

而外交部則指出，各國開放解封有幾個指標，當地疫情發展、公衛評估及是否採取相對應的互惠開放措施等。因此也有網友表示，台灣沒有開放別人進來，那當然人家也就沒有把我們列入解封名單啊！

(中時電子報)