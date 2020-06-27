大陸發生一起「冥婚盜屍」案！河南1名曹姓男子2019年12月間，為了幫親戚辦冥婚，需要1具剛過世的女子遺體，後來與郝姓男子談好，以13萬元人民幣（約58.5萬元新台幣）代價協助尋找，但女子遺體運來時，卻說不出女屍的名字，害怕報警後才知，原來這具女屍竟是郝男找人從殯儀館偷來的。

綜合陸媒報導，曹男為了替親戚冥婚，以58.5萬元新台幣，請郝男協助找女對象，郝男後來又找上趙男，以7.5萬元人民幣（約33.75萬元新台幣）「買女屍」。

趙男為了完成交易，竟與1名張姓男子到河南省輝縣1座殯儀館偷女屍，然後再請人開救護車，將女屍從山西運送到河南的延川縣賀家灣鄉曹家溝村。

女屍送達後，曹男數度詢問女屍的身分，但救護車駕駛卻始終答不出來，曹男認為女屍來路不明，心生畏懼不敢草率辦冥婚，同時報警處理，最終破獲這起盜屍案，郝男與協助運屍等相干人，案發後都被依涉嫌侮辱屍體罪逮捕。

(中時電子報)