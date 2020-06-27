擁有E罩杯火辣身材的郭書瑤（瑤瑤）常不吝在社群網站上分享美照和影音，最近她分享一支練韓團BLACKPINK〈How You Like That〉舞蹈的影片，片中她穿著肚兜小可愛，白皙美背全露，疑沒穿內衣，不少動作都看似差點走光，讓人為她捏一把冷汗，還若有似無的看到黑色陰影，對此，她澄清那是衣服內裡，自己不可能放上走光影片。

瑤瑤近年來常花時間專研舞技，昨她分享一支練舞影片，可見原本外型甜美的她聽到音樂殺氣全開，隨著節奏強而有力的抖動身軀，好身材也呼之欲出，不少彎腰、側身的動作都明顯凸顯出雙峰曲線，最後躺在地板上時，巨胸形狀更從側邊滑出，讓粉絲直呼流鼻血。

對於走光質疑，瑤瑤稍早回應《自由時報》強調只是衣服的內裡，絕非走光，她PO影音前會先審核，不可能放出超過尺度的影片，另有人指她穿太辣練舞，瑤瑤也大方說不想因為別人評論就改變風格，不穿喜歡的衣服，如果因此害大家「失焦」，她笑說：「那就是我跳舞還要更進步囉。」

(中時電子報)