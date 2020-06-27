嚴正嵐在《老姑婆的古董老菜單》中飾演傲嬌千金小姐林緹愛，坦言角色和本人個性差異大，此外台語對白也是艱鉅任務，她笑說自己「很常在空中台語教室學台語」，製作人葉天倫透露嚴正嵐很認真，「有次半夜還特別傳訊息來說她白天有個音發不好，要求再進錄音室重錄。」磨練後的表現也讓影帝龍劭華都大讚嚴正嵐：「很有勇氣」。

馬如龍女兒黃聖雅在劇中飾演男主角的青梅竹馬，同樣也是菜台語一族，自曝台語講不好，她笑說「大部分人都會出乎意料，因為爸爸台語講得非常好，但他只跟我說國語」，也因這部戲讓黃聖雅台語突飛猛進，一旁龍劭華聽到後大嘆無奈，透露平時在家想跟女兒陳璇說台語，「可是她死都不肯說」。

曾子益在劇中飾演女主角的男友何文漢，角色設定是相當有野心、目標的商人，也希望在另一半父母面前表現良好。他透露，「角色和自己部分個性很像，加上父親從商，很能理解何文漢想完成父親期待的想法」，無形之中給自己非常大壓力，甚至一度迷失、萌生退出演藝圈想法，他說：「那時很低潮，甚至連當時另一半都離開了」，他感謝經紀人黃艾瑞對他不離不棄，讓他有再站起來的動力。

台語迷你劇集《老姑婆的古董老菜單》由龍劭華、吳秀珠、嚴正嵐、李冠毅、曾子益、黃聖雅主演，劇情敘述林緹愛（嚴正嵐飾演）意外繼承一幢大稻埕的老房子，原先打算立刻轉手變賣換現金，與男朋友何文漢（曾子益飾演）一同創業，卻遭到老管家(龍劭華飾演)拒絕，要求她要完成一些任務，進而踏上與男主角王梧安（李冠毅飾演）一起的「尋根之旅」。《老姑婆的古董老菜單》將於6月28日，周日晚間10點華視主頻、晚間8點公視台語台正式推出。

嚴正嵐、曾子益戲中為男女朋友。（華視提供）

嚴正嵐在《老姑婆的古董老菜單》中挑戰台語對白。（華視提供）

嚴正嵐、李冠毅在《老姑婆的古董老菜單》中飾演男女主角。（華視提供）

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