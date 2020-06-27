移民署與金門縣林務所合辦親子彩繪「姬兜蟲」活動。（移民署提供）

大家一起來! 認識金門生態之美。（移民署提供）

移民署與金門縣林務所今（27）日合辦親子彩繪「姬兜蟲」活動，帶領新住民家庭走入繽紛昆蟲世界。（移民署提供）

大、小朋友開心的揮灑想像力，為「姬兜蟲」偶體彩繪五顏六色。（移民署提供）

端午連假也可以很知性! 移民署與金門縣林務所今（27）日合辦親子彩繪「姬兜蟲」活動，帶領新住民家庭走入繽紛昆蟲世界，一起來欣賞金門版的「獨角仙」之美。

金門沒有「獨角仙」，但在「離島中的離島」大、二膽島發現長得像獨角仙的「姬兜蟲」，另在烈嶼鄉（小金門）也多次發現這種甲蟲，研判可能也是大、二膽島擴散的物種。縣府規畫搭配島嶼戰地意象，將它作為當地環境指標物種和旅遊亮點。

小朋友開心的揮灑想像力，為「姬兜蟲」偶體彩繪五顏六色。來自印尼的新住民媽媽小莉也興奮說道，嫁到金門這麼多年，從來沒有注意到金門的生態特色，透過親子彩繪活動，又發現不一樣的金門。

移民署也在活動中播放「防疫新生活」宣導影片，透過通譯提醒大家養成日常防疫好習慣，常用肥皂勤洗手，避免用手觸碰眼口鼻，保護自己也保護他人。

金門縣服務站主任廖蔚蘭表示，金門地區的婚姻移民逐年增加，服務站用心與各網絡單位結合，提供更多元化的活動，讓新住民朋友們能在寓教於樂的課程中，瞭解金門在地的文化與生態內涵。

(中時 )