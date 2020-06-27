中火2號機組重啟發電，台中市副市長黃國榮27日率隊稽查。（台中市環保局提供／陳淑芬台中傳真）

中火2號機組重啟發電，台中市副市長黃國榮27日率隊稽查。（台中市環保局提供／陳淑芬台中傳真）

中火2號機組重啟發電，台中市副市長黃國榮27日率隊稽查。（台中市環保局提供／陳淑芬台中傳真）

台中火力發電廠2號機投煤發電，火力大開。台中市副市長黃國榮今天率隊稽查，態度強硬表示，2號機發電量已增到裝置容量95％、接近滿載，中火成為全國發電量最大。市府已蒐集證據，將依據《空污法》採重罰，裁罰金額將再彙整研議，最高為2000萬元，此外，並將台電負責人函送法辦，展現執法及捍衛中部人健康的決心。

黃國榮表示，中火10部機組的裝置容量僅占全國的11.4％，但依據25日下午台電公司的發電資訊顯示，中火負擔全國12.6％的發電量。中火2號機組25日重新投入發電，以每小時投煤量25公噸、淨發電量約為裝置容量的10％；今天查核更發現，每小時投煤量已提高到230公噸、淨發電量也超過裝置容量的95％、接近滿載，中火成為全國發電量最大的地方。

黃國榮表示，連續假日整體用電量應較平日少，但中火的發電量卻增加，令人不解。中火2號及3號機組在今年1月份即被台中市政府廢止許可，雖然環保署撤銷此行政處分，但未報行政院同意即逕行撤銷，行政程序不完備，所以，市府廢止許可的行政處分仍有效，中火將2號機組重新投入發電是違法的，中火24日啟動台中火力發電廠2號機組，環保局稽查，發現中火2號機以柴油燃燒點火預熱，尚未燒煤發電，考量其違規情節，僅處分200萬元，並命停止操作；台中市府再累積25日及今天發現數據，市府將依《空污法》63條規定裁罰，可罰款金額800萬元至2000萬元。

黃國榮表示，台電不遵行停工命令，公然違法，市府將於下週完備行政程序後，依據《空污法》56條規定，將負責人函送法辦。

(中時 )