苗栗市的垃圾處理費用，1年需支應近1800萬元經費，為鼓勵市民確實垃圾分類、回收及減量，公所將辦理環境清潔競賽活動，苗栗市28里將區分2組，提供每組前三名1萬元到3萬元獎勵金，以達垃圾減量目標，並減輕公所財政負擔。

苗栗縣環保局鑑於垃圾焚化廠營運成本，以及縣府財政壓力，研擬明年起調漲各鄉鎮市的家戶垃圾處理費用。苗栗市公所統計，去年垃圾量逾1萬7000噸，焚化處理費用達1744萬3030元。苗栗市長邱鎮軍表示，未來焚化廠垃圾處理費用，若提高到3成，以苗栗市垃圾量估計，1年將增加近500萬到600萬元支出，是沉重財政負擔。

苗栗市公所積極宣導垃圾分類、減量，並落實資源回收循環再利用，將回收廚餘加工製成有機培養土，提供居民用於蔬菜栽種與庭園綠美化使用，開放市民免費索取。

今年更將推出環境清潔競賽計畫，鼓勵居民清淨家園、加強資源回收。邱鎮軍說明，環境清潔競賽分組進行，將苗栗市28個里，分成南、北兩區，3個月評比1次，各組選出前3名頒贈獎勵金，第一名可獲3萬元、第二名2萬元、第三名1萬元，並給予里長里幹事記功、嘉獎。

邱鎮軍期盼，藉由各里的里長、環保志工帶動社區，落實環境衛生整潔、垃圾確實分類、回收，讓苗栗市更加乾淨、舒適，並達垃圾減量目標。

(中時 )