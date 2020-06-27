北市水利處推出8款彩繪雨水下水道人孔蓋。（台北市水利處提供／張立勳台北傳真）

北市水利處推出8款彩繪雨水下水道人孔蓋，其中「萬華日夜巡」人孔蓋，以青山宮為主題的設計初稿曝光後，接獲許多宗教文化專家提醒「不是青山宮家將」，藉由與廟方及八將團交流後，以青山宮八將團最具特色的「引路童子」為主角，讓設計美學更貼近在地信仰文化。

北市今年推出「台北蓋水」計畫，以中正區、萬華區、東區門戶及西區門戶等4項創作為主題試辦，8個設計人孔蓋曝光後，讓許多人驚豔不已。

水利處雨水下水道工程科長劉柏廷指出，「萬華日夜巡」人孔蓋構圖將神明遶境最引人注目的舞獅及家將陣頭巧妙結合，透過背景色調明暗反差，詮釋萬華最具代表性的艋舺青山宮靈安尊王日夜巡。

他表示，設計初稿曝光後，獲得不少好評，但也接到許多網友和在地宗教文化專家提醒「萬華日夜巡」上的不是青山宮的家將，為求謹慎及尊重在地信仰，設計團隊在定稿前，拜訪廟方及八將團討論後重新修稿。

劉柏廷說，定稿版以青山宮八將團最具特色的「引路童子」為主角，可愛版的引路童子手捧大葫蘆、頭戴太子帽，引領民眾進入宗教文化的迷人世界。

(中時 )