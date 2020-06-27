濁水溪揚塵治理有其難度，雲林縣環保局去年首次廢物利用文蛤殼作為定沙，取代鋪設稻草、碎石級配，抑制成效意外達到六、七成，且相容於河岸，縣長張麗善請求中央繼續補助鋪設，一兼二顧解決文蛤殼去化問題。
環保局去年在濁水溪沿岸高灘地上打22座水井種植馬鞍藤，以達到固沙效果，並鋪設漁業廢棄物文蛤殼，提供馬鞍藤攀附空間，文蛤殼的定沙效果出奇好。
環保局指出，去年在在麥寮出海口大沙洲、崙背40號越堤路河床旁約20公頃沙地鋪設文蛤殼，定沙效果遠比稻草或碎石級配好，另一個好處是這些文蛤殼都是被漁民濫倒的廢棄物，只需要運費。
相較之下，文蛤殼抑制揚塵的效率59％到71％， 持續時間從6月到12月，成本每公頃12萬元至15萬元；碎石級配揚塵抑制效率是7％到8％，持續時間3月至4月，成本每公頃40萬元。
雲林縣長張麗善表示，灑水車或工程車需要便道進出濁水溪，利用文蛤殼取代較昂貴的碎石級配，就能鋪設出容於河沙的便道，成本更便宜，令漁民頭痛的文蛤殼也多一個去化管道。
行政院核定的「濁水溪揚塵防制及改善行動方案」3年計畫，耗資11.5億元，已從2018年至2020年執行完畢，張麗善請求中央支持縣環保局持續以文蛤殼定沙，運輸及處理經費約需1000萬元。
(中時 )
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